الكشف عن تفاصيل جديدة عن خلية الأخاشيم المروجة للمخدرات بشرورة

أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعناصر خلية إجرامية من أرباب السوابق بعد ثبوت امتهانهم ترويج المخدرات داخل أحد المواقع بمحافظة شرورة.
وكان اثنان من أفراد الخلية يتنقلان من مكان لآخر بعيدًا عن أعين رجال الأمن، لكن أجهزة مكافحة المخدرات بشرورة رصدت المجرمين يوم الإثنين الماضي، أثناء اختبائهما في منزل رب أسرة بمركز الأخاشيم.
وأعدت الجهات الأمنية، وفقا لـ” الوطن”، خطة للقبض عليهما، واتجهت إلى المنزل وقامت بمحاصرته لكن أحدهما بادر بإطلاق النيران على رجال الأمن، الذين تصدوا لهما وألقت القبض على أحدهما، ونقلت الآخر إلى مستشفى شرورة العام بعد إصابته خلال تبادل إطلاق النيران.
كما نجم عن المداهمة وفاة متهم ثالث، وتم احتجاز سيارة حديثة من نوع شاص تويوتا داخل المنزل، أما حالة المصاب فمستقرة حاليًا.
الجدير بالذكر أن مديرية مكافحة المخدرات أوضحت أن عناصر الخلية الإجرامية مواطنون، في العقد الرابع من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية حيالهم، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.