“الحج والعمرة” تكمل منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة

أكملت وزارة الحج والعمرة منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة، وذلك بعد الانتهاء من انعقاد الجمعيات التأسيسية الأولى والثانية لهذه الشركات، والتصويت على البنود التأسيسية التي حددتها الوزارة.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن عملية التحويل شهدت مشاركة واسعة من المساهمين، وتحقيق نسب عالية من الأصوات وسط شفافية وتكافؤ الفرص، والتركيز على عنصر الخبرة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خبرات تخصصية تسهم في رفع مستوى الحوكمة للشركات.
وأضاف أن البنود المصوَّت عليها في الجمعيات التأسيسية الأولى شملت التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقًا لأحكام النظام، وإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس.
كما نصت هذه البنود على ألا تدخل التعديلات ما يخالف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية، إضافة إلى تعيين أول مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي الأول، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة وإقراره.
وأشار إلى أن الجمعيات التأسيسية الثانية شملت تعيين أعضاء مجلس الإدارة المشكل من “4” خبراء حج و”4″ خبراء في تخصصات الموارد لبشرية والشؤون القانونية والاستراتيجية والاستثمار. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذه الخطوة ستضمن استمرار وديمومة واستمرارية هذه الكيانات التي تتشرف بتقديم خدماتها للحجاج القادمين من خارج المملكة، إلى جانب تحقيق رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق العائد الأفضل لهذه الشركات، وتنويع مجالات الاستثمار وتنويع الشراكات بما يعود نفعه على كل المساهمين، وإعطائها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية.
وأشار إلى إن هذا التحول المؤسسي لشركات أرباب الطوافة سوف يسهم بشكل فعال في إضفاء الطابع المتميز على رحلة الحاج لتبقى خالدة في ذاكرته، وذلك بتقديم خدمات متميزة تعكس الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبما يتوافق مع الجهود الرامية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتبني أفكار تسهم في تطوير قطاع الحج، وذلك بالإسهام في تطوير آليات الخدمة والعمل بمنهجية عالية المستوى تعتمد في المقام الأول على الوضوح والشفافية وتعزيز التنافسية بين الشركات.