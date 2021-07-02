بالصور.. تشييع جثمان شهيد الواجب “الأسمري” بمحايل عسير

شيع جموع من المصلين، أمس (الخميس)، جثمان شهيد الواجب وكيل رقيب صقر الأسمري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل عسير علي الفلقي مستقبلي جثمان الشهيد الأسمري، فيما أُديت صلاة الميت على الجثمان بحضور عدد من المسؤولين وزملاء وأقارب الشهيد، في مطل البلدية ثم نُقل إلى مقبرة الحماطة.
ونقل محافظ محايل، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير منطقة عسير لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جانبه، أكد والد وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي، وأن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن عز ومطلب وفخر للجميع.
وفق “أخبار 24”.