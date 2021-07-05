يفتتح قريباً.. مسؤول عُماني يستعرض مستجدات الطريق الرابط بين المملكة وعمان

أكد وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في سلطة عُمان، سالم بن محمد النعيمي، اليوم (الإثنين)، أن طريق عمان السعودية من الطرق الاستراتيجية وسيكون له دور كبير في حركة التنقل للمواطنين والمقيمين في البلدين، وزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي، مبينا أنه أول طريق بري يربط السلطنة بالمملكة.
وأوضح أن الطريق سيعمل على رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز الجانب الاجتماعي، منوهًا أنه سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم التجارية.
وأشار إلى أن الطريق في الجانب العماني يبلغ 160 كيلومترًا من ولاية عبري إلى منفذ الربع الخالي، وحوالي 580 كيلومترًا في الجانب السعودي من منفذ الربع الخالي إلى طريق البطحة المتجه داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الطريق منته من جانب السلطنة، مضيفًا أنه يتم الآن العمل على إنشاء بعض المرافق الضرورية لتقديم الخدمات اللوجيستية لمستخدمي الطريق لأنه يمد منطقة شبه خالية.
وأعرب عن أمله أن تنتهي المواقع الخدمية تزامنا مع افتتاح الطريق، لافتًا إلى أن افتتاح الطريق سيكون “قريبًا”، لا سيما أن الجانب السعودي انتهى من تنفيذ الطريق من البطحة إلى الربع الخالي.
وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل لبرنامج #رؤية_اقتصادية :
طريق عمان السعودية البري يعد شرياناً دولياً ، وهو أول طريق بري يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية .https://t.co/M9IJYm5nsA pic.twitter.com/W9OO2qT3e4
— OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) June 30, 2021