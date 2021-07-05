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أخبار محلية > رئيس جمعية القلب: ربع المصابين بقصور عضلة القلب معرضون للوفاة خلال عام .. وهذا الدواء خفض الوافيات 20%
05/07/2021   6:14 م

رئيس جمعية القلب: ربع المصابين بقصور عضلة القلب معرضون للوفاة خلال عام .. وهذا الدواء خفض الوافيات 20%

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أكد رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور وليد الحبيب أن الطب ‏أحرز تقدماً كبيراً في علاج مرض قصور عضلة القلب، بعد ‏اعتماد دواء “داباجليفلوزين” كعلاج للمرض، وهو ما ساهم في ‏خفض معدل الوفيات بنسبة 20%.‏

وأوضح رئيس الجمعية، وفقًا لـ”الإخبارية” أن خطورة مرض قصور القلب تكمن ‏في أن 25% تقريبًا من المصابين متوقع أن يتوفوا خلال سنة ‏من التشخيص، و50% خلال 5 أعوام.‏

وأشار إلى أن هذا العلاج اكتشف في الأساس لعلاج مرضى ‏السكر وبعد دراسات تم اعتماده لعلاج قصور عضلة القلب، فقد ‏وجد أنه يقلل من التهاب العضلة، نتيجة أنه يعمل على التخلص ‏من السوائل الزائدة عن طريق الكلى، وهو ما حسن من كفاءة ‏عمل عضلة القلب.‏

وفق “أخبار 24”.

رئيس جمعية القلب: ربع المصابين بقصور عضلة القلب معرضون للوفاة خلال عام .. وهذا الدواء خفض الوافيات 20%

أخبار محلية
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