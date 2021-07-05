رئيس جمعية القلب: ربع المصابين بقصور عضلة القلب معرضون للوفاة خلال عام .. وهذا الدواء خفض الوافيات 20%

أكد رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور وليد الحبيب أن الطب أحرز تقدماً كبيراً في علاج مرض قصور عضلة القلب، بعد اعتماد دواء “داباجليفلوزين” كعلاج للمرض، وهو ما ساهم في خفض معدل الوفيات بنسبة 20%.
وأوضح رئيس الجمعية، وفقًا لـ”الإخبارية” أن خطورة مرض قصور القلب تكمن في أن 25% تقريبًا من المصابين متوقع أن يتوفوا خلال سنة من التشخيص، و50% خلال 5 أعوام.
وأشار إلى أن هذا العلاج اكتشف في الأساس لعلاج مرضى السكر وبعد دراسات تم اعتماده لعلاج قصور عضلة القلب، فقد وجد أنه يقلل من التهاب العضلة، نتيجة أنه يعمل على التخلص من السوائل الزائدة عن طريق الكلى، وهو ما حسن من كفاءة عمل عضلة القلب.
فيديو | رئيس جمعية القلب السعودية: مرض قصور عضلة القلب خطير و 25% تقريبا من المصابين متوقع أن يتوفوا خلال سنة من التشخيص #برنامج_اليوم pic.twitter.com/VYGTfu7UDK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 5, 2021
فيديو | رئيس جمعية القلب السعودية: الطب أحرز تقدماً كبيراً في علاج مرض قصور عضلة القلب.. وإضافة دواء “داباجليفلوزين” كعلاج للمرض ساهم في خفض معدل الوفيات بنسبة 20%#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Sk2Ml65YTK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 5, 2021
وفق “أخبار 24”.