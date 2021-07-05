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أخبار محلية > مصادر: إلغاء اجتماع “أوبك +” دون تحديد موعد محدد
05/07/2021   10:32 م

مصادر: إلغاء اجتماع “أوبك +” دون تحديد موعد محدد

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ذكرت مصادر أنه تم إلغاء اجتماع تحالف “أوبك +” الذي كان من المقر انعقاده اليوم (الإثنين)، لاستكمال التفاوض بشأن خطة الإنتاج وتمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل.

وأوضحت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر أن الاجتماع تم إلغاؤه دون تحديد موعد محدد للاجتماع.

ويدرس التحالف زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا بداية من أغسطس وحتى نهاية 2022.

وكان وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان صرح في مقابلة مع قناة “الشرق” أمس (الأحد)، أن هناك شبه إجماع من كافة دول تحالف “أوبك+” على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد. وفق “أخبار 24”.

مصادر: إلغاء اجتماع “أوبك +” دون تحديد موعد محدد

أخبار محلية
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