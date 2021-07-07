أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم تقصير الشعر للمرأة في العمرة والحج لمن لا شعر لها بسبب إصابتها بمرض ما.
وقال الدكتور المصلح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، رداً على سؤال وجه له، إنه لا يوجد خلاف بين أهل العلم في أن المرأة في الحج أو العمرة لا حلاق عليها وإنما المشروع في حقها التقصير.
وأضاف أن التقصير هو أن تأخذ المرأة من أطراف شعرها قيد أنملة، فإن كانت المرأة لا شعر لها فإنه لا شيء عليها وهذا واجب يسقط بسقوط إمكانية العمل به، مستشهداً بقول الله تعالى: “فاتقوا الله ما استطعتم”.
وفق “أخبار 24”.