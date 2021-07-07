الأمير خالد بن سلمان يعلق على زيارته للولايات المتحدة ولقائه بوزير الدفاع

علق نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي التقى خلالها بوزير الدفاع الأمريكي ومسؤولين آخرين.
وقال الأمير خالد إنه عقد في وزارة الدفاع الأمريكية جلسة مباحثات موسعة مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كاهل.
وأضاف أنه جرى خلال الجلسة بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، وكان هناك سعي مشترك لحفظ الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلدين.
وفق “أخبار 24”.