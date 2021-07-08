أصدر ميناء جبل علي بيانًا إلحاقيًا، بشأن الحريق الذي اندلع أمس (الأربعاء)، في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال.
وأكد البيان أن سلطات الميناء والدفاع المدني، وشرطة دبي، اتخذوا إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة، دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء.
وأضاف أن الحادث لم ينجم عنه وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية، التي منها إخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة، والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2، 3، 4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.
وأكد أنه تم اتخاذ كل التدابير الفورية عقب إخماد الحريق لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم (1) حيث وقع الحادث، مضيفا أن سلطات الميناء فتحت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.
بيان ميناء جبل علي: اندلع أمس الأربعاء حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء “#جبل_علي“، و اتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء pic.twitter.com/jY4EPjkmfw
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 8, 2021
وفق “أخبار 24”.