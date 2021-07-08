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أخبار محلية > صورة للملك سلمان في فترة شبابه خلال استقبال الملك المؤسس للرئيس المصري محمد نجيب
08/07/2021   10:49 م

صورة للملك سلمان في فترة شبابه خلال استقبال الملك المؤسس للرئيس المصري محمد نجيب

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تداول مغردون صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال فترة شبابه، تعود إلى عام 1953م في مدينة الطائف.

وظهر في الصورة الملك عبدالعزيز، خلال استضافته للرئيس المصري محمد نجيب برفقة عدد من الضباط المصريين، ويقف خلفهما الأمير طلال والملك سلمان، إضافة إلى الشيخ يوسف ياسين وغيرهم من المرافقين. وفق “أخبار 24”.

وجمعت الصورة الملك عبدالعزيز بالرئيس نجيب ومرافقيه على مأدبة طعام.

صورة للملك سلمان في فترة شبابه خلال استقبال الملك المؤسس للرئيس المصري محمد نجيب

أخبار محلية
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