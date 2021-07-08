صورة للملك سلمان في فترة شبابه خلال استقبال الملك المؤسس للرئيس المصري محمد نجيب

تداول مغردون صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال فترة شبابه، تعود إلى عام 1953م في مدينة الطائف.
وظهر في الصورة الملك عبدالعزيز، خلال استضافته للرئيس المصري محمد نجيب برفقة عدد من الضباط المصريين، ويقف خلفهما الأمير طلال والملك سلمان، إضافة إلى الشيخ يوسف ياسين وغيرهم من المرافقين. وفق “أخبار 24”.
وجمعت الصورة الملك عبدالعزيز بالرئيس نجيب ومرافقيه على مأدبة طعام.
صورة مميزة:
الملك عبدالعزيز مستضيفا الرئيس المصري محمد نجيب ، ويبدو واقفا خلفه الأمراء: طلال وسلمان(الملك )،والشيخ يوسف ياسين والشيخ الطبيشي،وغيرهم من المرافقين.
الطائف:
1372 هـ
1953 م
الملك سلمان وقتها لم يبلغ العشرين سنة… pic.twitter.com/7NgPB8DTDJ
— ذكريات Memories (@iMemories_SA) July 8, 2021