الحصيني: مضى أقل من نصف الصيف .. وظهور “سهيل” يعني ‏العد التنازلي

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه مضى أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، في ظل أجواء صيفية عادية تتخللها موجات حر في حدود المعقول وفي ظل المعدلات السنوية.
وأشار الحصيني إلى أن ظهور سهيل في 1443/1/16هـ يعني العد التنازلي لرحيل فصل الصيف، إذ يدخل فصل الخريف فعلياً 1443/1/29هـ، وفلكياً 1443/2/15هـ الأربعاء 22 سبتمبر.
وتوقع أن يشهد طقس اليوم (السبت) أجواءً من حارة لحارة جداً نهارًا على معظم المناطق، مع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان. وفق “أخبار 24”.