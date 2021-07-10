نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الحصيني: مضى أقل من نصف الصيف .. وظهور “سهيل” يعني ‏العد التنازلي
10/07/2021   4:27 م

الحصيني: مضى أقل من نصف الصيف .. وظهور “سهيل” يعني ‏العد التنازلي

+ = -
1275

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أنه ‏مضى أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، في ظل ‏أجواء صيفية عادية تتخللها موجات حر في حدود المعقول وفي ‏ظل المعدلات السنوية.

وأشار الحصيني إلى أن ظهور سهيل في 1443/1/16هـ يعني ‏العد التنازلي لرحيل فصل الصيف، إذ يدخل فصل الخريف فعلياً ‏‏1443/1/29هـ، وفلكياً 1443/2/15هـ الأربعاء 22 سبتمبر.‏

وتوقع أن يشهد طقس اليوم (السبت) أجواءً من حارة لحارة جداً ‏نهارًا على معظم المناطق، مع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة ‏على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان.‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: مضى أقل من نصف الصيف .. وظهور “سهيل” يعني ‏العد التنازلي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163365.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.