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أخبار محلية > تعرّف على أسرع طريقة للتخلص من حرارة السيارة في الصيف خلال 5 دقائق
13/07/2021   10:16 م

تعرّف على أسرع طريقة للتخلص من حرارة السيارة في الصيف خلال 5 دقائق

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، عن أسرع وسيلة لإخراج الهواء الساخن من داخل السيارة في فصل الصيف.

وأوضح أنه في فصل الصيف عندما تكون السيارة تحت أشعة الشمس الحارقة، يعمل زجاج السيارة عمل الصوب الزراعية، حيث يسمح الزجاج بنفوذ أشعة الشمس الحرارية، ولا يسمح بخروجها.

وأضاف أن هذا الأمر يجعل درجة الحرارة داخل السيارة كالفرن، مبينًا أنه في بعض الأحيان تصبح درجة الحرارة في داخل السيارة أعلى من الحرارة في الخارج بنحو 15 – 20 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أسرع وأنجع وسيلة لإخراج الهواء الساخن من داخل السيارة، من خلال فتح النافذة الأمامية من جهة الراكب، بالإضافة إلى فتح باب السائق بالكامل قبل ركوب السيارة من 5 إلى 8 مرات بسرعة متوسطة لطرد الهواء الساخن، مؤكدًا أنه خلال أقل من دقيقة سيتعادل الهواء الداخلي مع الخارجي إلى حد ما.

تعرّف على أسرع طريقة للتخلص من حرارة السيارة في الصيف خلال 5 دقائق

أخبار محلية
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