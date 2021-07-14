نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طقس الخميس: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
14/07/2021   9:07 م

طقس الخميس: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

+ = -
859

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقّع نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض ويمتد إلى منطقة نجران.

وذكر المركز أن رياحا سطحية تنشط على طول ساحل البحر الأحمر، والطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في وادي الدواسر وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في السودة.

طقس الخميس: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164164.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.