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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج بـ 8 لغات
14/07/2021   9:07 م

“الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج بـ 8 لغات

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تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، غداً (الخميس)، تفعيل خدمة الرد الآلي للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة بـ 8 لغات.

وخصّصت الوزارة الهاتف المجاني 8002451000 لخدمة الرد الآلي، بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج ضمن خطتها لموسم العام الجاري.

وأكّد الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، محسن الحارثي، أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، لبيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين. وفق “أخبار 24”.

وأضاف الحارثي أن الوزارة تقدم هذه الخدمة بلغات عالمية هي: “العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية”.

“الشؤون الإسلامية” تفعّل خدمة الرد الآلي على فتاوى واستفسارات الحجاج بـ 8 لغات

أخبار محلية
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