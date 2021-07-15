نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تنقلا بين 18 منزلاً.. زوجان هنديان يستعدان للانفصال بسبب خوف الزوجة من الصراصير
15/07/2021   9:46 ص

تنقلا بين 18 منزلاً.. زوجان هنديان يستعدان للانفصال بسبب خوف الزوجة من الصراصير

+ = -
664

يستعد زوجان في الهند للانفصال بعد أن تنقلا بين 18 منزلاً خلال 4 سنوات فقط، للبحث عن منزل خالٍ من الصراصير، وذلك بسبب خوف الزوجة الشديد من تلك الحشرات.

واكتشف الزوج، الذي يعمل مهندس برمجيات، إصابة زوجته بفوبيا الخوف من الصراصير بعد زفافهما عام 2017، عندما صرخت وخرجت من المطبخ خائفة لأنها رأت صرصورًا.

ومنذ ذلك الحين رفضت الزوجة العودة إلى المطبخ، مصرّة على البحث عن منزل آخر، وبالفعل غيّر الزوجان المنزل لأول مرة عام 2018، إلا أن الزوجة عادت للخوف من الصراصير مرة أخرى، وهكذا حتى بلغ عدد مرات تغيير المنزل 18 مرة. وفق “أخبار 24”.

وقد تعب الزوج من حالة زوجته، وذهب معها لأطباء نفسيين، دون فائدة، حيث يقول إن الزوجة ترفض تناول العلاج، ما جعل زواجهما على وشك الانهيار.

تنقلا بين 18 منزلاً.. زوجان هنديان يستعدان للانفصال بسبب خوف الزوجة من الصراصير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164206.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.