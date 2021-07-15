تنقلا بين 18 منزلاً.. زوجان هنديان يستعدان للانفصال بسبب خوف الزوجة من الصراصير

يستعد زوجان في الهند للانفصال بعد أن تنقلا بين 18 منزلاً خلال 4 سنوات فقط، للبحث عن منزل خالٍ من الصراصير، وذلك بسبب خوف الزوجة الشديد من تلك الحشرات.
واكتشف الزوج، الذي يعمل مهندس برمجيات، إصابة زوجته بفوبيا الخوف من الصراصير بعد زفافهما عام 2017، عندما صرخت وخرجت من المطبخ خائفة لأنها رأت صرصورًا.
ومنذ ذلك الحين رفضت الزوجة العودة إلى المطبخ، مصرّة على البحث عن منزل آخر، وبالفعل غيّر الزوجان المنزل لأول مرة عام 2018، إلا أن الزوجة عادت للخوف من الصراصير مرة أخرى، وهكذا حتى بلغ عدد مرات تغيير المنزل 18 مرة. وفق “أخبار 24”.
وقد تعب الزوج من حالة زوجته، وذهب معها لأطباء نفسيين، دون فائدة، حيث يقول إن الزوجة ترفض تناول العلاج، ما جعل زواجهما على وشك الانهيار.