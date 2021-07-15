تمكّن المخترع حمد اليامي قبل عامين من ابتكار نموذج لإحرام معالج بتقنية النانو الفضية، يتميز بنسيج قطني يمنع تكاثر البكتيريا، ويعزز من الإجراءات الوقائية لسلامة الحجاج.
وسُجل الإحرام كبراءة اختراع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية عام 2019، واستُخدم لأول مرة في موسم الحج الماضي بدعم من وزارة الحج والعمرة.
وحاز على شهادة الجودة العالمية (ISO)، ويتوافق مع معايير المواصفات القياسية السعودية، وحظي بتوصية من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، كذلك شهادة اعتراف من مختبر (SGS) الألماني، ويسوّق داخل المملكة عبر عدة نقاط للبيع باسم إحرام إيلياء.
وجاءت فكرة الإحرام منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف الحد من انتقال العدوى بين الحجاج خاصة مع تفاوت مدة ارتداء الإحرام في أثناء أداء النسك والاختلاط المباشر ومستوى العناية الشخصية، إلى جانب تأثير الخامات الصناعية الداخلة مع القطن في نسيج الإحرام.
وأوضح اليامي أن معدن الفضة كان يُستخدم في التطبيب قديماً كمطهر للجروح، ومنقٍّ عند وضعه في أوعية المياه للتوسع في ذلك، مبينا أن الفضة أحد الأصول في تقنية النانو الفضية التي تُستخدم عالمياً في تعقيم أدوات الجراحة، وملابس الأطباء والفرق الطبية في المستشفيات، مؤكدًا أنها كانت البداية والتفكير في إمكانية استخدام هذه التقنية في صنع الإحرام.
وفق “أخبار 24”.