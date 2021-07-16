تمكّنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة، من ضبط 3 مواطنين بالعقدين الثالث والرابع من العمر؛ لتورطهم في الترويج للمواد المُخدرة من داخل استراحة.
ووثّق مقطع فيديو، لحظة مراقبة القوات الأمنية لتحركات المُتهمين بمحيط وداخل الاستراحة، ومن ثم القبض على أحدهم في الخارج، قبل أن تتم مداهمة الاستراحة والقبض على المُتهمين الآخرين.
وعُثر بحوزة المُتهمين على كمية من مادة الشبو المخدر، و9 كيلو جرامات من مادة الحشيش المُخدر، وسلاح ناري من نوع رشاش، و9 ذخائر حية، وسلاحين أبيض.
وتتأهب الجهات الأمنية لإحالة المُتهمين لفرع النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.