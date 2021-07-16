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أخبار محلية > الحصيني: اليوم هو بداية نجم “جمرة القيظ”.. وهذه مدته وسماته
16/07/2021   11:51 ص

الحصيني: اليوم هو بداية نجم “جمرة القيظ”.. وهذه مدته وسماته

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الجمعة) هو أول أيام جمرة القيظ والذي يعد النجم الثاني من الجوزاء (الهنعة)، وعدد أيامه 13 يوماً.  

وأضاف الحصيني أن هذه الفترة تمثل المنزلة الرابعة من منازل الصيف وفيها يبلغ الحر أشده، وفي آخرها تزداد الرطوبة على السواحل وينضج فيها العنب ويطيب أكله، ويوافق ظهورها حالة تروية الممطرة.  

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الأيام الأولى من جمرة القيظ هذا العام أقل حرارة من السنوات الماضية؛ وذلك بسبب وجود الغيوم التي سيكون بعضها ممطراً في حالة تروية.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه المتوقع كذلك أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، ويفضل سقي المزروعات خلال هذه الأيام.

الحصيني: اليوم هو بداية نجم “جمرة القيظ”.. وهذه مدته وسماته

أخبار محلية
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