أوضح العضوان في هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري والدكتور عبدالله المطلق، مدى جواز الجمع بين صيام يوم “عرفة” ونية صيام القضاء.
وقال الشيخ سعد الشثري، إنه يجوز الجمع بين صيام يوم عرفة وصيام القضاء، بشرط أن يكون الصيام بنية القضاء.
وأضاف الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن البعض يرغب في قضاء ما عليه من أيام في أوقات يصوم فيها الناس. وفق “أخبار 24”.
فيما بيّن الشيخ عبدالله المطلق، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه يمكن صيام العشرة أيام الأولى من ذي الحجة بنية صيام القضاء.
هل يجوز جمع نية القضاء مع نية صيام #يوم_عرفة؟.. الشيخ د. سعد الشثري
رابط البث المباشر عبر الانترنت https://t.co/IppLIgQx6o…#يستفتونك #قناة_الرسالةhttps://t.co/ig9JfidZMT pic.twitter.com/RwKLvbE3jx
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 15, 2021
#فتاوى | هل يجوز صيام العشر بنية قضاء رمضان؟ pic.twitter.com/IgfYmWHVVT
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 15, 2021