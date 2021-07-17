المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا

سلم سفير خادم الحرمين لدى بنغلاديش، عيسى الدحيلان، المساعدات الطبية المقدمة من المملكة لبنغلاديش عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح الدحيلان، أن المساعدات التي شملت 23 جهازاً للتنفس الصــناعي، و1200 كرتون من القفازات الطبية، جزء من الهـديـة التي قدمتها المملكة لبنغلاديش بمبلغ مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المسـاعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمد يد المساعدة والعون للمتضررين، واستمراراً للعمل الخيري المتواصل لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلـدين الشـقيقين.
من جهته عبر وزير الصحة في بنغلاديش الدكتور زاهد مالك، عن بالغ الشكر والامتنان المقدم من حكومة بلاده والشعب لحكومة المملكة قيادة وشعباً على تقديم المساعدات والمسـتلزمات الطبية في هذه الظروف الصـعبة التي تمر بها بلاده جراء انتشار الفيروس وزيادة معدلات الإصـابـة والوفيات.
وفق “أخبار 24”.