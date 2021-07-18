فيديو يوضح الخطوات التي يمر بها الحاج بعد وصوله إلى مراكز التجمع

كشف أحد الإعلاميين الخطوات التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام بعد وصولهم إلى مراكز التجمع، ومنهم مركز الزايدي الذي ينقسم إلى 3 مسارات.
وأوضح مراسل قناة “العربية”، أن الحجاج أصحاب المركبات الفردية يتوجهون إلى صالة الاستقبال الموجودة بالمركز، لتقابلهم شاشة إلكترونية توضح للحاج مقر إقامته وكل ما يخص رحلته عبر إدخال البطاقة الذكية الخاصة به.
وأضاف أن الحجاج يتقدمون بعد ذلك إلى نقطة الاستقبال والمخصصة للتحقق من تصاريح الحج، ثم يتوجهون عبر بوابة مخصصة لهم لتسليم الأمتعة، ويُسلم الحاج ملصقاً معيناً وفق النطاق الخاص به في المشاعر يدون فيه جميع بياناته وأرقام التواصل ومقر إقامته في المشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الحاج يتوجه بعد ذلك إلى صالة مقسمة لقسمين؛ قسم خاص بالحجاج المتوجهين إلى المسجد الحرام، وقسم خاص بالحجاج المتوجهين إلى مشعر “منى”، مبيناً أن الحافلات المفروزة مسبقاً لا تتوجه إلى هذه الصالة.
ماهي الخطوات التي يمر بها الحاج بعد وصوله إلى مراكز التجمع ؟#الحج
عبر:@jazaa33 pic.twitter.com/Il8JwLyqVN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 18, 2021