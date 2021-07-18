قد تعاني تهيج القولون أحيانًا بسبب بعض الأطعمة الحارة أو الدسمة، أو من اللحوم الحمراء أو غيرها، وتحسبًا لهذا التهيج يجب أن تضم وجبتك، أحد المشروبات أو الفواكه التي نوردها في هذا التقرير، لقدرتها على تهدئة القولون.
شاي اليانسون
يستخدم اليانسون في تنظيم حركة الجهاز الهضمي، ويعمل على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم، وتعمل مستخلصات زيت اليانسون كمرخيات للعضلات، كما أشارت بعض الدراسات إلى قدرته على معالجة الإمساك، وتسكين الالتهابات.
شاي الشمر
يستخدم الشمر لتخفيف الغازات والانتفاخات والتقلصات المعوية، فهو يريح عضلات الأمعاء ويخفف الإمساك، ويمكن إضافة بذور الكمون والنعناع إليه، ما يساعد في تخفيف مشاكل الجزء العلوي من البطن؟
لكن إذا كنت ممن يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات فعليك استشارة طبيبك حول الشمر، فهو مصنف بين قائمة الأطعمة عالية الكربوهيدرات.
البابونج
يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل على تخفيف التشنجات العضلية المرتبطة بالاضطرابات المعوية، وإرخاء عضلات المعدة وتهدئتها، كما يخفف من تهيج الأمعاء ويكافح الغازات، ما يمكنه من الحد من آلام القولون العصبي.
شاي الكركم
يمكن لإضافة شاي الكركم إلى وجباتك، أن يخفف من أعراض القولون العصبي وآلام المعدة، ويصنع شاي الكركم من الماء المغلي ومسحوق الكركم.
اللبن
إن كنت لا تعاني حساسية تجاه منتجات الألبان، فيمكنك استخدام “اللبن” لتعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام.
شاي الزنجبيل
يعد تناول مشروب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء الوجبة، من الأمور التي قد تحسن صحة الجهاز الهضمي وتمنع حرقة المعدة وآلام المعدة وعسر الهضم وإنتاج العصارة الصفراوية ومحاربة مشاكل الهضم.
شاي النعناع
يحتوي النعناع على مواد كيميائية طبيعية تساعد الجهاز الهضمي، وتقلل التشنجات في الأمعاء، ويمكنه تحسين الهضم، وهو من المشروبات التي قد تساهم في علاج متلازمة القولون.
الماء
يعد الماء من أفضل المشروبات للجهاز الهضمي، فهو يعمل على مرونة الأنسجة ويمكن إضافة القليل من قطع الليمون في الماء، للمساعدة في علاج الالتهابات وإدرار البول.
فواكه مفيدة للقولون العصبي
العنب
تساعد مكونات العنب من الألياف والماء، على الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء وتقليل الإصابة بالإمساك، ويعد العنب من الفواكه المفيدة لمرضى القولون العصبي بشكل عام.
التوت الأزرق
يعد التوت الأزرق من الأطعمة قليلة الفودماب، لذلك فهي فواكه مفيدة للقولون العصبي، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف مما يعالج الإمساك وينظم حركة الجهاز الهضمي.
الأفوكادو
تحتوي ثمار الأفوكادو على محتويات عالية من الألياف التي تساهم في تخفيف أعراض القولون العصبي، وتحسن عمل البكتيريا النافعة وبالتالي تحسين عمل الأمعاء، إلا أنه لا ينصح بتناول كميات كبيرة منها، فواحدة تكفي.
الفراولة
تشكل الألياف 26% من محتوى الكربوهيدرات بالفراولة، وتساهم الألياف في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما تعد الفراولة من الأطعمة قليلة الفودماب، لذلك تعد من أهم عدة فواكه مفيدة للقولون العصبي.
الموز
يعد الموز من الفواكه المليئة بالبروبيوتيك (Prebiotic) التي تحفز نمو البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء، وتحسن البكتيريا النافعة من عمل الجهاز الهضمي، وتخفف من أعراض القولون العصبي، مثل: الإسهال، والإمساك، والانتفاخ وغيرها من الأعراض. وفق “أخبار 24”.
لكن ينبغي الانتباه للحصص التي تتناولها من الموز وتوقيت التناول، خاصة إن كنت تعاني حالة صحية قد يؤثر الموز عليها، ولهذا استشر طبيبك دائمًا.
البابايا
تقلل البابايا من الانتفاخ ويمنع حدوث الإمساك، كما تساعد الألياف الموجودة فيها على تحسين وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، ولذلك فهي تعد مفيدة للقولون العصبي.
توصيات
يوصى بعدم تناول أكثر من ثلاث حصص من الفواكه الطازجة في اليوم، حيث تعادل الحصة الواحدة ما يقارب 80 جرامًا، ومن الأمثلة على الكمية الموصى بها من الفواكه الطازجة، حبة من الموز، أو حبة من البرتقال أو حبة من الفواكه ذات حجم مماثل، ونصف حبة جريب فروت، أو شريحة كبيرة من البطيخ أو الأناناس.
وفي حالات العنب أو سلطة الفواكه ينبغي تناول قطف من العنب، أو التوت، أو الكرز، أو ثلاث ملاعق كبيرة وممتلئة من سلطة الفواكه الطازجة أو المعلبة أو المطهية.