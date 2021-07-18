تمكن فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي، اليوم (الأحد)، من إنقاذ حياة حاج باكستاني أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى.
وتم مباشرة الحالة في مستشفي منى الوادي، حيث تم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى قسم الطوارئ بالمدينة الطبية، ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.
يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي جهّز فرقاً طبية مختصة لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية لهم.
يشار إلى أن حجاج بيت الله الحرام بدأوا اليوم (الأحد) الثامن من شهر ذي الحجة، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.
وفق “أخبار 24”.