وقعت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مؤخراً اتفاقية تقديم خدمة ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق “توكلنا”، واعتماده بصفته وسيلة لدخول الفعاليات الترفيهية.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، ورئيس “سدايا” الدكتور عبد الله الغامدي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم ربط مزودي خدمات التذاكر المعتمدين من الهيئة العامة للترفيه بتطبيق “توكلنا”، لتظهر التذاكر التي قام المستفيد النهائي بشرائها على التطبيق، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية في تقديم التذاكر للأنشطة الترفيهية إلكترونياً.
وتسهم الاتفاقية في إثراء تجربة زائري الفعاليات والمرافق الترفيهية بسرعة وسلاسة التنفيذ، وتحقيق الموثوقية والأمان والتي يتميز بها تطبيق “توكلنا” الذي يعد أبرز الحلول الرقمية التي تساهم في دعم جهود المملكة في إدارة جائحة كورونا.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي آل الشيخ، الدور الذي ستلعبه هذه الاتفاقية في خلق بيئة آمنة لزوار الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، لتساهم في عودة النشاط الترفيهي بشكل كبير، مشدداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لإنجاح مختلف القطاعات بالدولة بما فيها قطاع الترفيه.
وأضاف آل الشيخ: “نعمل في الهيئة على الاستفادة من التقنية في تحسين جميع الإجراءات التي تساعد المنظمين على إجراء فعالياتهم واستخراج التراخيص أو التصاريح، بأفضل وأسهل الطرق الممكنة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة”.
من جانبه أشاد رئيس “سدايا”، بتوقيع الاتفاقية معتبراً أنها تعد استكمالاً للجهود المتواصلة في تحقيق التكامُل مع الجهات الحكومية والخاصة نحو مستقبلٍ نامٍ تسعى لبلوغه تحت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في ظلّ دعمه المستمر لسدايا.
وفق “أخبار 24”.