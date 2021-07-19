بالفيديو.. مواطنة تصمم زياً عسكرياً يحجب تحركات مرتديه عن أجهزة الرصد

تمكّنت مواطنة مستثمرة في مجال الصناعات العسكرية من تصميم زي عسكري فريد مصنوع من قماش عازل يحجب تحركات مرتديه عن أجهزة الرصد والمتابعة.
وقالت طرفة المطيري وهي حاصلة على بكالوريوس ملابس ونسيج من جامعة الأميرة نورة، إنها تخصصت في إنتاج وتصنيع التجهيزات العسكرية الفردية بما فيها البدل المقاومة لأسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع شركات عالمية متخصصة، وتجسيد شراكات معها.
وأضافت المطيري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن لديها داخل المصنع عدداً كبيراً من الشباب والشابات السعوديات الذين يعملون معها، إضافة إلى تدريب آخرين من الكوادر الوطنية؛ بهدف التوسع وتأمين الجاهزية للقطاع العسكري.
ولفتت إلى أن المصنع شارك بأعماله في حج عام 2018 و2019 من خلال تصميم وتأمين وإنتاج ملابس في فترة زمنية قصيرة، وذلك بسبب تواجد المصنع والكوادر الوطنية داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن منتجاتها تعتمد على تقنية تجعل لون المنتج مموهاً حرارياً وبصرياً حسب الطبيعة الجغرافية، مبينةً أن المصنع يشهد توسعة جديدة إضافة إلى جلب أحدث الماكينات التي وصلت إليها هذه الصناعة.
فيديو | “طرفة المطيري”.. سعودية طموحة صممت زيا عسكريا فريدا مصنوعا من قماش عازل يحجب تحركات مرتديه عن أجهزة الرصد والمتابعة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EIePDryvTT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2021