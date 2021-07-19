شهد مران فريق الهلال، مساء الأحد، مشادة كلامية بين اللاعبين علي البليهي، والمحترف الأرجنتيني لوسيانو فييتو، خلال معسكر الفريق بالنمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وظهرت خلال مناورة أجراها المدير الفني جارديم، مشادة كلامية بسيطة بين ثنائي الهلال البليهي وفييتو، قبل أن يتدخل المحترف الفرنسي غوميز لحلها.
وخاض لاعبو الهلال مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، مساء الأحد، حيث حرص المدرب جارديم، على تطبيق الجمل التكتيكية والفنية الذي ينوي تنفيذها خلال مباريات الفريق المقبلة.
وفق “أخبار 24”.