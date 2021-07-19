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أخبار محلية > بالفيديو.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات
19/07/2021   8:33 م

بالفيديو.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات

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بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، واختلفت لغاتهم وألسنتهم.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. وفق “أخبار 24”.

وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم، وأدّوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.

بالفيديو.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات

أخبار محلية
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