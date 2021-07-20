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أخبار محلية > المتحدث الأمني يكشف عدد المخالفين الذين حاولوا الوصول للمشاعر المقدسة
21/07/2021   12:16 ص

المتحدث الأمني يكشف عدد المخالفين الذين حاولوا الوصول للمشاعر المقدسة

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كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن عدد من ضبطوا مخالفين لتنظيمات وتعليمات الحج، بمحاولة الوصول للمشاعر المقدسة، مزدلفة وعرفات أو المسجد الحرام، والمنطقة المركزية المحيطة به.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، أن عدد المخالفين وصل إلى 356 مخالفاً، وأنه طبقت عليهم الغرامات النظامية، داعياً الجميع لعدم مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.

وأكد الشلهوب أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج تمت بنجاح، وتمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في منى .

وفق “أخبار 24”.

المتحدث الأمني يكشف عدد المخالفين الذين حاولوا الوصول للمشاعر المقدسة

أخبار محلية
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