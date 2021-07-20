المتحدث الأمني يكشف عدد المخالفين الذين حاولوا الوصول للمشاعر المقدسة

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن عدد من ضبطوا مخالفين لتنظيمات وتعليمات الحج، بمحاولة الوصول للمشاعر المقدسة، مزدلفة وعرفات أو المسجد الحرام، والمنطقة المركزية المحيطة به.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، أن عدد المخالفين وصل إلى 356 مخالفاً، وأنه طبقت عليهم الغرامات النظامية، داعياً الجميع لعدم مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.
وأكد الشلهوب أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج تمت بنجاح، وتمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في منى .
#بسلام_آمنين | المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: تم ضبط 356 مخالفاً لتنظيم وتعليمات #الحج. pic.twitter.com/5NWhX2ET87
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 20, 2021
وفق “أخبار 24”.