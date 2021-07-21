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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة
21/07/2021   8:16 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة، تشمل الطريق الساحلي على طول البحر الأحمر وأجزاء من شمال المملكة، وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

أخبار محلية
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