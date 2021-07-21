حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على المشاركة في مران المنتخب السعودي الأولمبي، اليوم (الأربعاء).
واستعرض وزير الرياضة مهاراته في مران المنتخب الأولمبي، الذي اختتم تحضيراته لمواجهة نظيره ساحل العاج، غدًا (الخميس) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.
ووجه الفيصل رسالة للاعبي “الأخضر الأولمبي” عبر حسابه على “تويتر” وكتب: “سعدت بلقاء لاعبي منتخبنا الأولمبي خلال تدريبهم الأخير لمواجهة ساحل العاج غداً الخميس.. موفقين يا أبطال”. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مشاركة #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في الحصة التدريبية للأخضر السعودي في اليابان 🇸🇦#الإخبارية_رياضة#السعوديه_ساحل_العاج #Tokyo2020 pic.twitter.com/c1VhB7y2fA
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 21, 2021
سعدت بلقاء لاعبي منتخبنا الأولمبي خلال تدريبهم الأخير لمواجهة ساحل العاج غداً الخميس 🇸🇦.. موفقين يا أبطال 🙏🏼#كلنا_السعودية 🦅🇸🇦 pic.twitter.com/bxiMIbB02N
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) July 21, 2021