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أخبار المناطق > القبض على 6 مقيمين جمعوا الأموال من مخالفي الإقامة والعمل وعملوا على تحويلها للخارج
23/07/2021   10:11 ص

القبض على 6 مقيمين جمعوا الأموال من مخالفي الإقامة والعمل وعملوا على تحويلها للخارج

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على 6 مقيمين، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة.  

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين.  

وأضاف الرائد الكريديس أن المقيمين الستة من الجنسية الهندية وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وقاموا بتحويل الأموال التي جمعوها عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن.  

وأشار إلى أن المتهمين أوهموا المواطن أن التحويلات المالية تتم من حساب المؤسسة لغرض استيراد بضائع، وضبط بحوزتهم مبلغ (3413248) ريالاً. وفق “أخبار 24”.

وبين أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وكذلك إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.  

القبض على 6 مقيمين جمعوا الأموال من مخالفي الإقامة والعمل وعملوا على تحويلها للخارج

أخبار المناطق
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