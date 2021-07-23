تنبيهات باستمرار هطول الأمطار ونشاط الرياح على العاصمة الرياض وعرفات

أصدر النظام الآلي للإنذار المُبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار اليوم (الجمعة) على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض خاصة العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والقويعية والمزاحمية سيتواصل فيها هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية، التي تتسبب بتدني مدى الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً.
وبيّن أن منطقة مكة المكرمة وتحديداً العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى ستشهد أتربة مُثارة وأمطاراً رعدية، على أن تستمر حتى الساعة (08:00) مساءً، مشيراً إلى أن الدوادمي وعفيف بالرياض ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أجواء بعض أنحاء منطقة عسير ستتأثر حتى الساعة (09:00) مساءً بأتربة مثارة وأمطار رعدية، مبيناً أن الرياح النشطة والسحب الرعدية ستؤثر على أجواء المدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع حتى ساعات المساء.