نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يساندان لاعب التجديف حسين علي رضا بأولمبياد طوكيو
23/07/2021   10:10 ص

وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يساندان لاعب التجديف حسين علي رضا بأولمبياد طوكيو

+ = -
1028

حرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، على مساندة اللاعب حسين علي رضا ممثل المملكة في رياضة التجديف بالدورة الأولمبية.

وظهر الأمير عبدالعزيز بصحبة الأميرة ريما والأمير فهد بن جلوي في المدرجات لمساندة اللاعب حسين رضا، الذي سجل أول مشاركة سعودية في رياضة التجديف بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية السعودية قد اختارت حسين علي رضا لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الذي سيقام اليوم (الجمعة)، مع العداءة ياسمين الدباغ.

وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يساندان لاعب التجديف حسين علي رضا بأولمبياد طوكيو

وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يساندان لاعب التجديف حسين علي رضا بأولمبياد طوكيو

وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة والأميرة ريما بنت بندر يساندان لاعب التجديف حسين علي رضا بأولمبياد طوكيو

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165463.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.