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أخبار المناطق > إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”
23/07/2021   3:59 م

إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.14 مليون حبة من الكبتاجون، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية “معجون طماطم” وردت عبر منفذ الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن إرسالية وردت عبر منفذ الحديثة عبارة عن كراتين من “معجون الطماطم”، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب “معجون الطماطم”.

وأضافت أنه جرى تجويف أغطية عُلب “معجون الطماطم” لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها، مبينة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بعد ضبط الممنوعات. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الحمارك تمكنت في أواخر شهر يونيو الماضي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 4.5 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية “برتقال” وردت عبر ميناء جدة الإسلامي

إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية “معجون طماطم”

أخبار المناطق
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