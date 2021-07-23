“المسند” يوضح تأثير الحالة المطرية “تروية” في يومها العاشر.. ويتوقع اشتداد الأمطار الغزيرة على جازان

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم (الجمعة)، هطول أمطار على عدة مناطق، خلال اليوم العاشر من الحالة المطرية الصيفية “تروية”.
وأوضح المسند أنه متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إضافةً إلى جنوبي منطقة الرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كما يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عُمان وربما الإمارات.
وأشار إلى أنه متوقع أن تتكرر غزارة الأمطار في منطقة جازان كما يوم أمس أو أشد، مطالباً بضرورة أخذ تعليمات وتحذيرات الجهات ذات العلاقة على محمل الجد. وفق “أخبار 24”.
⚠️متوقع اليوم أن تتكر غزارة الأمطار في #جازان كما يوم أمس أو أشد،
وعليه نأمل أخذ التوقعات على محمل الجد من الجهات ذات العلاقة .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/mj0trKF4Qj
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 23, 2021
اليوم 10 من حالة #تروية المطرية،
ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة، جنوبي منطقة #الرياض وأجزاء من #الربع_الخالي
بالإضافة إلى أجزاء من #اليمن و #عمان وربما #الإمارات .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/S63CF2vmqF
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 23, 2021