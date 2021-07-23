أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الجمعة، أنه لا تزال هناك فرص لهطول أمطار متفرقة على عدد من المناطق في المملكة مشابهة لتلك التي شهدتها أمس.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن هناك فرصا لهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية من متوسطة إلى غزيرة، بالأخص على مرتفعات جازان وعسير، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الغد تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في فصل الصيف.
وذكر أن المملكة تستعد لدخول أغسطس الذي يُعد أكثر شهور السنة حرارة، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الرطوبة، إلا أنه ليس بالضرورة تسجيل أعلى مستويات لدرجات الحرارة فيه، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع ملاحظة ظواهر جوية أخرى بخلاف ارتفاع درجات الحرارة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن مناطق جازان والطائف والباحة والشريط الساحلي لتبوك والوجه، عادة ما تشهد أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة خلال فصل الصيف، مشددًا على أهمية الاستفادة من المعلومات التي يوفرها مركز الأرصاد الوطني لاختيار وقت التنزه.
فيديو | #الأرصاد لـ #نشرة_النهار: توقعات تكرار غزارة الأمطار التي شهدتها يوم أمس على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة وجنوبي منطقة #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/6BeBUcxY65
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2021