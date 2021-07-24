“الصحة”: المواعيد متاحة حالياً للفئة العمرية من (12-18) للحصول على لقاح “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة إمكانية حجز المواعيد للفئة العمرية من (12-18) عاماً، للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن حجز المواعيد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا “فايزر” للفئة السابقة متوفر حالياً في كل مناطق المملكة؛ وذلك لمنع انتشار العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس.
يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس (الجمعة)، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 515693، كما أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8141 حالة. وفق “أخبار 24”.