متحدث الصحة يوضح موقف الدراسة الحضورية والجرعة الثالثة للقاح

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العمل مشترك مع كل الأجهزة وأن التعاون مع وزارة التعليم على أعلى مستوى، مضيفا أنه حتى الآن فإن جرعتي كورونا كافيتان، كما أن معدل تعاطي اللقاحات ارتفع إلى نصف مليون جرعة تقريباً يومياً.
وأوضح أن الدراسة في المملكة لم تسجل توقفاً ولا ليوم واحد، وأن الطلاب واصلوا الدراسة وانتقلوا من مرحلة لمرحلة، وأن هناك خططاً للعودة للدراسة ولجمال اليوم الدراسي، مع أبنائنا وبناتنا وأعضاء هيئات التدريس، وسيكون شيئاً مبهجاً ونتطلع إليه، ونشتاق للعودة لحياتنا الطبيعية.
وأضاف العبدالعالي، خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع، أن تلقي اللقاح متاح للجميع؛ للمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات، لا توجد شريحة لا تستطيع الحصول على اللقاح، وعليهم أن يخطوا الخطوة ولا يستمعوا للإشاعات والأكاذيب، التي تتساقط كل يوم؛ لأنها لا قيمة لها.
وأشار إلى أن جرعتي لقاح كورونا حتى اليوم كافيتان، ولو لزم أي شيء مستقبلا، فسيكون هناك تواصل فيه ومعرفته، ولدينا شفافية دائما، وهناك منصة حكومية تلتقي فيها الجهات المعنية بهذا الشأن ومنها وزارة الصحة، لتقف أولا بأول على المستجدات.
وبيّن المتحدث أن هناك حرصاً من الوزارة على صدق معلوماتها وأن تصل الحقيقة للناس، مكرراً أن اليوم الجرعتين كافيتان؛ جرعة واحدة لا تكفي مع التحورات، لذلك لا بد من جرعتين حتى نكون في مأمونية أكثر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن معدل تعاطي اللقاحات ارتفع تقريباً إلى نصف مليون جرعة يوميا والإقبال كبير، وفرص الوصول للقاح عالية، وهذا مؤشر مهم يقاس دولياً، بعدد الجرعات والمواعيد، ومؤشر المملكة في إتاحة الوصول للقاح من أفضل الدول، إن لم تكن الأولى في العالم في بعض الأيام، مؤكدا على مأمونية اللقاحات خاصة لفئة من 12-18 عاما.