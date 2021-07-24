“الحزم” يحسم مستقبل “ستراندبيرج”

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الحزم يدرس جديًا الاحتفاظ بالمحترف السويدي في صفوفه ستراندبيرج في الموسم المقبل.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن رغبة إدارة نادي الحزم في الاحتفاظ باللاعب تأتي بسبب اتساع الفجوة بين العروض التي تصلها لضمه والقيمة التي وضعتها لبيعه.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة نادي الحزم قد وضعت قيمة مالية تتراوح مابين 4 و5 ملايين يورو مقابل بيع بطاقة اللاعب.
يُذكر أن إدارة نادي الحزم قد تلقت عدة عروض تركية لضم المحترف السويدي في صفوفها ولكنها رفضتها بسبب ضعف المقابل المادي.