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اخبار رياضية > هذه الوجهة هي الأقرب لـ “جيوفينكو” في الموسم المقبل
24/07/2021   2:37 م

هذه الوجهة هي الأقرب لـ “جيوفينكو” في الموسم المقبل

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أفادت مصادر بتلقي إدارة نادي الهلال، عددا من العروض الخارجية لشراء المدة المتبقية من عقد المحترف الإيطالي بصفوف فريقها، جيوفينكو.

وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياض”، إلى أن نادي سبيزيا الإيطالي يرغب في ضم مواطنه، وهو العرض الذي يتوافق مع رغبة جيوفينكو الذي يرغب في العودة لبلاده بسبب ظروف عائلية.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الهلال تدرس بيع الفترة المتبقية بعقد اللاعب الإيطالي والبالغة ستة أشهر والاستفادة من العائد المادي في ظل اقترابها من حسم صفقة لاعب أجنبي ينشط في المركز ذاته.

هذه الوجهة هي الأقرب لـ “جيوفينكو” في الموسم المقبل

اخبار رياضية
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