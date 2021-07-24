منها النوافذ وواجهة المنزل.. مختص يفند أخطاء في عملية التأسيس ترفع فواتير الكهرباء

قدّم المختص بالهندسة الإلكترونية والكهربائية المهندس إبراهيم المزروع، مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها خفض تكلفة فواتير الكهرباء على المنازل.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن استخدام أنواع جيدة من العزل الحراري على واجهات المنازل وأسطحها، يمنح الفرصة لتقليل عدد ساعات عمل مكيفات الهواء داخلها، بالإضافة إلى موقع البيت وواجهته، بحيث ترتفع فاتورة الكهرباء للمنزل ذي الواجهة الغربية مقارنة بالشرقية.
وأشار إلى بعض الأخطاء التي يقع بها المرء وتزيد من فواتير استهلاك الكهرباء، وشدد على أهمية توزيع الأحمال داخل المنزل بشكل احترافي، كما أشار إلى ضرورة وضع النوافذ بشكل احترافي داخل المنزل، بما يضمن ألا تكون مصدرًا كبيرًا للحرارة فيه. وفق “أخبار 24”.
وكان المزروع قد تمكن من تطوير شبكة كهربائية يمكن استخدامها في نقل الطاقة بين الدول أو بين محطات الكهرباء، واستخدامها في مواسم أو أماكن معينة.
فيديو | “إبراهيم” مهندس سعودي يطور شبكة كهربائية بين الدول.. والمهندس إبراهيم المزروع لـ #برنامج_120: زيادة عدد النوافذ في المنزل ترفع فاتورة الكهرباء#الإخبارية pic.twitter.com/d03O0Qhsg6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2021