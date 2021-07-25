تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة في الرياض وأمطار خفيفة بمكة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار نشاط الرياح في الرياض اليوم (الأحد)، والأمطار الخفيفة بمكة المكرمة.
وأوضح النظام، أن أجزاء من منطقة الرياض وتحديداً العاصمة والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مُثارة حتى الساعة الرابعة مساءً.
ونوه إلى استمرار الأمطار الخفيفة على الخرمة وتربة ورنية في مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، موضحاً أن أجواء الأحساء بالمنطقة الشرقية ستتأثر حتى الساعة التاسعة مساءً بأمطار خفيفة ونشاط في الرياح أيضاً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن منطقة عسير خاصة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ومحايل ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (08:00) مساءً، مبيناً أن الحالة نفسها ستكون على بدر الجنوب وشرورة في نجران.