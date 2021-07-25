"هيئة الفضاء" تعلن بدء التسجيل في أول برنامج للابتعاث الخارجي في علوم الفضاء

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الأحد)، بدء التسجيل في أول برنامج للابتعاث الخارجي منتهٍ بالتوظيف في علوم الفضاء، في أبرز 30 جامعة عالمية.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوفير معارف نوعية في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاع الفضاء.
كما يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من قيادة وتحقيق تطلعات المملكة في قطاع الفضاء، وتعزيز الشراكة والتبادل العلمي مع أعرق الجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير العالمية المتخصصة في علوم الفضاء.
وأشارت إلى أن المراحل الدراسية بالبرنامج تتضمن البكالوريوس والماجستير، وتشمل مساراته الدارسين على حسابهم الخاص، والحاصلين على قبول مسبق، مبينة أن التخصصات المتاحة به هي: هندسة الطيران والفضاء، وعلوم الفضاء، وسياسات الفضاء.
يذكر أن البرنامج يتضمن العديد من المزايا المقدمة للطلاب والطالبات عبر الانضمام لبعثة علمية منتهية بالتوظيف في قطاع الفضاء، شاملة تكاليف الدراسة والضمان المالي، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة، وتقديم برامج إرشادية عبر متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.
وفق “أخبار 24”.