متحدث “الصحة”: “دلتا” هو الأكثر خطورة بين متحورات كورونا.. وجرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومته

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عددًا من الأمور الخاصة بمتحورات فيروس كورونا المستجد، ومدى خطورتها على صحة البشر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، إنه تم رصد العديد من متحورات فيروس كورونا، إلا أن 4 منها مثيرة للقلق وهي “ألفا” و”بيتا” و”جاما” و”دلتا”، مشيرًا إلى أن الأخير هو أكثر المتحورات إثارة للقلق.
وذكر أن خطورة “دلتا” تكمن في العديد من العوامل، أبرزها سرعة انتشاره التي تصل لـ3 أضعاف مقارنة بالفيروس الأصلي، بالإضافة إلى حدة أعراض الإصابة بهذا المتحور. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك دراسات وأبحاثاً أكدت عدم كفاية جرعة واحدة من اللقاح لمقاومة المتحور “دلتا”، ولذلك فإن الحصول على جرعتين هو أمر رئيسي للوصول بالمناعة إلى المستوى الأمثل للحماية من هذا المتحور.
فيديو | متحدث #الصحة: جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومة الفيروس المتحور “دلتا”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SMhU5ANxkm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021
فيديو | متحدث الصحة: فيروس دلتا أسرع انتشارا بـ 3 أضعاف وأكثر المتحورات خطورة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8fS1gPFxum
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021