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أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 19.3 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
25/07/2021   11:17 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 19.3 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الفترة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ بلغ 19.3 ألف مخالفة. 

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ 6.2 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2.5 ألف، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 2.4 ألف، ومنطقة مكة المكرمة بألفي مخالفة. 

كما سجلت منطقة القصيم 1.7 ألف مخالفة، ومنطقة الجوف ألف مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية 635، ومنطقة تبوك 590، ومنطقة جازان 487، ومنطقة عسير 473، ومنطقة نجران 383، ومنطقة الباحة 377، ومنطقة حائل 325

وشددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. "الداخلية" تسجل 19.3 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وفق “أخبار 24”.

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 19.3 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

أخبار محلية
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