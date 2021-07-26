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أخبار محلية > طلب الأموال يكشفها.. مختص في “الموارد البشرية” يوضح كيفية التعرف على منصات التوظيف الوهمي
26/07/2021   6:34 م

طلب الأموال يكشفها.. مختص في “الموارد البشرية” يوضح كيفية التعرف على منصات التوظيف الوهمي

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حذَر المختص في الموارد البشرية، أسامة الشمري، اليوم الإثنين، من خطورة التعامل مع المنصات الرقمية التي تعلن عن برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف الوهمي. 

وأكد خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار”، أن الباحثين عن فرص للعمل عليهم التأكد من نظامية هذه المنصات والتحقق منها، مشيرًا إلى أنه لا توجد مواقع رسمية للتوظيف تطلب مبالغ مالية من قبل المتقدمين لضمان مدى التزامهم لشغل الوظائف. 

وأوضح أبرز أساليب احتيال هذه المنصات على الباحثين عن فرص وظيفية، والتي تكمن في طلبها مبالغ مالية من المتقدم، مدعية أن ذلك من أجل إثبات جديته لشغل الوظيفة.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الشريطة الأساسية لمواقع التوظيف الرسمية، أن تكون مشرعة، سواء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهات التي تحت مظلتها مثل صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى الوظائف في برامج “نطاقات” و”جدارة”. 

 

طلب الأموال يكشفها.. مختص في “الموارد البشرية” يوضح كيفية التعرف على منصات التوظيف الوهمي

أخبار محلية
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