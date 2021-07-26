7 مميزات تدفعك للترقية لنظام ويندوز 11 الجديد.. تعرف عليها

شهد نظام ويندوز 11 الذي طورته شركة مايكروسوفت وأعلنت عنه منذ عدة أسابيع، تغييرات قوية على التصميم وإضافة مميزات رائعة للمستخدمين بعد طرحه قريبًا.
وشمل النظام الجديد إعادة تصميم لبعض الأدوات منها قائمة ابدأ وشريط المهام، بالإضافة إلى إعادة تصميم أشكال النوافذ وإدراج عدد من الخلفيات الحصرية للنظام.
ويتمتع ويندوز 11 بالعديد من المميزات التي تدفعك للإسراع نحو الترقية للإصدار الجديد أهمها:
1 – النسخة الأحدث
توفر النسخة الأحدث من نظام ويندوز أكبر حماية ممكنة من الهجمات والفيروسات، حيث تتضمن أحدث الحلول للمشاكل الأمنية وأحدث التقنيات الوقائية.
2- دعم أندرويد
سيسمح نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد بتشغيل تطبيقات أندرويد بشكل مباشر دون الحاجة لبرمجيات إضافية، ومن المتوقع أن تعمل هذه الخاصة بكفاءة عالية على الأجهزة متوسطة الإمكانيات.
3- خاصية DirectStorage
تسمح هذه الخاصية للألعاب باستغلال قوة وأداء أقراص SS لتحسين الأداء العام للألعاب.
4- محاذاة النوافذ
بإمكان النظام الجديد تطبيق تقسيمات معينة للنوافذ يمكن الوصول إليها بضغطة واحدة، مثل فتح 4 نوافذ بجانب بعضها البعض أو نافذتين أو أكثر.
5- دمج Microsoft Teams
سيدمج النظام الجديد خدمة التواصل والاجتماعات Microsoft Teams، بما يضمن لمستخدمي ويندوز التواصل مع بعضهم البعض بصور أكثر فاعلية سواء كان نصا أو صوتا دون الحاجة لتحميل التطبيق وضبطه، حيث ستجعل Teams يعمل على تطبيق الرسائل على الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.
6- خواص Auto HDR وDirectX 12
سيتم إضافة تأثيرات HDR لجميع الألعاب من خلال تقنية Auto HDR الخاصة بمنصة Xbox لويندوز 11، وهنا يستفيد المستخدمون الذين يمتلكون شاشات أو أجهزة تلفاز تدعم HDR من هذه الخاصية أكثر من غيرهم، لكنها ستحسن من جودة الصورة في الألعاب بشكل عام.
7- تطوير سطح مكتب
يتيح نظام ويندوز 11 التحكم في سطح المكتب بشكل أفضل وإنشاء أكثر من سطح مكتب، ويمكن تحديد خلفية لكل سطح مكتب، ويمكن كذلك استخدام برامج خارجية للتحكم في هذه الخاصية بشكل أفضل، بالإضافة إلى دعم التنقل السريع والفعال بينها.