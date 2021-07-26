“الوطني للتخصيص” يلغي طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

قررت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير.
وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي لمواكبة توجهات الدولة في استثمار المكتسبات الحالية والخبرات المتراكمة وأصول التحلية القائمة ذات التقنيات الحديثة، مؤكدة أنه يتم التحضير حالياً للإعلان قريباً عن التوجهات والطموحات الجديدة بعد الانتهاء من الترتيبات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وأشارت إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستستمر بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة المحطة والالتزام بتزويد العملاء بالمياه المحلاة والطاقة الكهربائية المولدة من المحطة دون تغيير أو تأخير لتحقيق الأمن المائي بالمملكة، وتقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة العالية إضافة إلى تحسين جودة صناعة تحلية المياه في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وثمنت اللجنة اهتمام ومشاركة الشركات والتحالفات المحلية والعالمية في أعمال طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، مؤكدة استمرارها في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة ضمن منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.