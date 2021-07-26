بسبب كثرة بكائها.. أم مصرية تغرق ابنتها في برميل مياه حتى المـوت

أنهت سيدة مصرية حياة ابنتها بمحافظة الفيوم المصرية، بعدما قامت بقتـلها داخل منزلها بوضع رأسها داخل برميل مياه لخنقها، وذلك بسبب كثرة بكائها.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الأم لها 3 فتيات وتعاني من مرض نفسي، ومعروفة بتعنيفها الدائم لبناتها الثلاث، ومع استمرار بكاء طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات، قررت الأم التخلص منها بأن أغرقتها في برميل مياه حتى فارقت الحياة.
انتقلت الشرطة إلى موقع الحـادث بعدما تلقت بلاغًا من أهل قرية سرسنا التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يفيد بقيام سيدة بقتـل طفلتها من خلال إغراقها في برميل مياه. وفق “أخبار 24”.
وبعد معاينة موقع الحـادث اتضح وجود جثـة الطفلة التي تحول لونها إلى الأزرق في برميل مياه داخل المنزل.
وألقت الجهات الأمنية القبض على الأم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.