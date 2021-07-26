رفض الأهل زواجها بمن تريد فعقدت النكاح دون وليها.. الشيخ الخثلان يوضح الحكم

رد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، على سؤال بشأن حكم امرأة عقدت النكاح من دون وليها، بعد رفض أهلها تزويجها بمن تريد.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن معظم أهل العلم رأوا أن عقد المرأة النكاح دون ولي هو أمر باطل، مشيرًا إلى أن من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة.
وأضاف أن على هذا السيدة أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تجدد النكاح بوجود ولي وشاهدين.
حكم عقد النكاح بدون ولي؟ أ.د.سعد الخثلان#يستفتونك#قناة_الرسالة
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 26, 2021
وفق “أخبار 24”.